Conmebol define arbitragem dos jogos do Brasil contra Venezuela e Uruguai nas Eliminatórias

A Conmebol divulgou nesta quinta-feira a arbitragem para as próximas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Pelo terceiro compromisso, o Brasil recebe a Venezuela, no dia 12 de outubro (quinta-feira), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), às 21h30 (de Brasília). Depois, a equipe comandada por Fernando Diniz visita o Uruguai, em Montevidéu, no dia 17, às 21 horas.

Para o terceiro jogo da Seleção Brasileira no torneio, foi definido o trio do Peru, composto pelo árbitro Kevin Ortega e os assistentes Eduardo Cardozo e Milciades Saldivar. O equatoriano Carlos Orbe será o responsável pelo VAR.

Já na quarta rodada, quando a Amarelinha visita o Uruguai, no Estádio Centenário, o trio é da Venezuela. O juiz será Alexis Herrera, que será auxiliado por Alberto Ponte e Antoni García. O compatriota Juan Soto será o árbitro de vídeo.