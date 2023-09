Com status de joia, atacante renova contrato com o Santos; veja detalhes

Nesta quinta-feira, o Santos acertou a renovação de contrato com a joia Weslley Patati. O vínculo do jogador de 19 anos, que antes terminava em 2024, agora vai até 2026, com dois anos de renovação automática. A multa recisória para times de fora do Brasil é de 100 milhões de euros (cerca de R$ 526 milhões).

Um dos destaques do sub-20 do Peixe, o ponta esquerda começou a ganhar espaço no time principal nesta temporada. Até o momento, ele participou de oito jogos e ainda busca o seu primeiro gol como profissional.

Em 2023, no sub-20, Patati disputou 26 confrontos, entre Paulistão, Brasileirão, Copinha e Copa do Brasil. Assim, o atacante balançou as redes em 20 oportunidades e distribuiu duas assistências.