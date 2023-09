Com Santos e São Paulo, Brasil Ladies Cup sub-20 define os grupos da primeira edição

Nesta quinta-feira, foram definidos os grupos da Brasil Ladies Cup sub-20, torneio que conta com a participação de Santos e São Paulo. A competição acontece entre os dias 23 e 31 de outubro, no interior de São Paulo, e terá 27 jogos transmitidos pelos canais BandSports.

O Santos está no Grupo C, junto com ADFV-MG, Grêmio e Realidade Jovem, e o São Paulo no Grupo A, assim como Independente-SP, Avaí Kindermann e Criciúma.

Nesta fase inicial, as 16 equipes são divididas em quatro grupos. Os líderes de cada chave avançam para as semifinais e os jogos eliminatórios serão decididos em partidas únicas. Águas de Lindóia-SP, Lindóia-SP, Amparo-SP e Itapira-SP são as cidades que recebem a primeira fase.