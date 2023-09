Com desfalques na zaga, Grêmio divulga relacionados para duelo com o Palmeiras pelo Brasileirão

Grêmio e Palmeiras fazem um duelo direto entre duas equipes que buscam não só cada vez mais se firmarem nas primeiras colocações do Brasileirão, mas também seguir na busca do líder Botafogo. Atualmente, o Imortal é o quinto colocado com 40 pontos, enquanto o Verdão é o segundo com 44. O Fogão ocupa a ponta da tabela com 51 e também joga na rodada, diante do Corinthians, na sexta-feira, às 20 horas, na Neo Química Arena.