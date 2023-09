Com brasileiro, Uefa anuncia indicados a Jogador da Semana da primeira rodada da Champions

A Uefa nomeou quatro atletas para o prêmio de Jogador da Semana referente à primeira rodada da Champions League de 2023/24, que se encerrou na quarta-feira.

Os concorrentes são Jude Bellingham, do Real Madrid, João Félix, do Barcelona, Wenderson Galeno, do Porto e Martin Odegaard, do Arsenal. A escolha do melhor atleta da estreia da competição continental será através de votação popular, que já foi iniciada e está disponível no site da entidade.

Confira o desempenho de cada um dos indicados a Jogador da Semana: