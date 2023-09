Com Arrascaeta, Flamengo treina e inicia preparação para jogo de volta da Copa do Brasil

Após o empate sem gols contra o Goiás pelo Brasileirão, o Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu na tarde desta quinta-feira e deu início à preparação para enfrentar o São Paulo, pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil, no domingo, no Morumbi.

A novidade do treinamento foi a presença de Giorgian de Arrascaeta, que se recupera de lesão e trabalha para estar à disposição do técnico Jorge Sampaoli na decisão. Além do uruguaio, Luiz Araújo também foi a campo e passa pela transição física após lesão.

Os titulares que estiveram em campo no último jogo, contra o Goiás, fizeram um trabalho regenerativo na academia, enquanto os demais realizaram uma atividade física e tática.