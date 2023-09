CBF altera data e horário da partida entre Cruzeiro e Cuiabá pelo Brasileirão; veja detalhes

? O jogo Cuiabá x Cruzeiro, pela 26ª rodada do Brasileirão, teve alteração de data e horário oficializado pela CBF. ? A partida será disputada na quinta-feira (5/10), às 19h30, na Arena Pantanal. pic.twitter.com/nHLxz8ZWny ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) September 21, 2023

Classificação e jogos Brasileirão

No primeiro turno, Cruzeiro e Cuiabá se enfrentaram na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, no interior de Minas Gerais. Na oportunidade, o Dourado levou a melhor por 1 a 0. Hoje, ambas as equipes têm 29 pontos, com a Raposa ocupando a 11ª posição e os mato-grossenses na décima - ficando à frente por ter uma vitória a mais: oito a sete.

Antes desse jogo, o Cruzeiro joga ainda o clássico diante do América-MG, e, duelo válido pela 25ª rodada do Brasileirão. A partida acontece no dia 1º de outubro (domingo), às 16 horas, no Mineirão.