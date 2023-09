Carlos Eduardo comemora marca de 100 jogos e projeta continuidade no futebol europeu

Na última semana, o lateral-direito Carlos Eduardo alcançou a marca de 100 jogos atuando como profissional. Titular absoluto do Banga, da Lituânia, o jogador chegou ao número na vitória por 1 a 0 sobre o Dainava, pela 30ª rodada da primeira divisão do país. Sua equipe é a sexta colocada no torneio local.

O defensor brasileiro de 26 anos comemorou a marca e admitiu estar vivendo seu melhor momento da carreira. Ainda, o atleta falou sobre o sonho de atuar no futebol europeu e projetou continuar no continente daqui para frente.

