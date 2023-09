Botafogo confirma 15 mil sócios presentes no duelo com o Goiás pelo Brasileirão

VAI FERVER! ?? Já são 1??5?? mil sócios confirmados no jogo com o Goiás, pelo Brasileirão, no Nilton Santos. Camisa 7 paga no máximo R$ 30 em qualquer setor. Acesse https://t.co/VmMNMgR0SQ e garanta já o seu lugar! ? #VouTeApoiarAtéOFinal A venda ONLINE para o público geral... pic.twitter.com/kEXfDExMfe ? Botafogo F.R. (@Botafogo) September 20, 2023

Diante de mais um provável Nilton Santos lotado, o Botafogo quer fazer valer, com o apoio de sua torcida, a melhor campanha entre os mandantes dessa edição do Brasileirão. Em 12 jogos, o Glorioso soma 11 vitórias e apenas uma derrota - no clássico diante do Flamengo - o que resulta num aproveitamento de cerca de 92%.

O Botafogo vem de duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro - sendo a mais recente para o Atlético-MG por 1 a 0, fora de casa - e viu o Palmeiras se aproximar mais do que nunca: o Verdão, segundo colocado, tem 44 pontos, sete a menos que o Fogão. No entanto, o time do técnico Abel Ferreira duela com o Grêmio nesta quinta - antes do Alvinegro Carioca pegar o Corinthians na sexta - e, em caso de vitória, pode diminuir a diferença para o líder para apenas quatro pontos.