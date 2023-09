Autor de gol decisivo, Alex Santana comemora vitória do Athletico-PR sobre o Internacional

Este é o segundo gol do volante nos últimos dois jogos. O camisa 80 também marcou na vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo, na 23ª rodada. O atleta vem sendo opção de Wesley Carvalho no segundo tempo nos últimos quatro jogos.

Com 40 pontos conquistados, o Athletico-PR entrou no G6, na sexta posição, a dois pontos do Red Bull Bragantino, último time do G4.

O Furacão agora foca no clássico contra o Coritiba, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 16 horas (de Brasília), no Couto Pereira, no dia 1° de outubro.