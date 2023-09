Artilheiro Vegetti exalta vitória do Vasco em retorno a São Januário: "Foi mais uma final"

O Vasco goleou o Coritiba, nesta quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. A partida marcou o retorno da torcida a São Januário após 90 dias. Artilheiro da noite, com dois gols dos cinco do Cruzmaltino, o atacante Vegetti exaltou o reencontro com a torcida no estádio.

"Estávamos muito ansiosos para jogar diante da torcida. Sabemos da força deste estádio. Estou muito feliz. Foi mais uma final. Já estamos focados na próxima partida", disse.