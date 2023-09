Após saída do PSG para o Catar, Draxler diz: "seria uma mentira se a parte financeira também não fosse crucial"

Julian Draxler deixou o Paris Saint-Germain e foi anunciado pelo Ah Ahli, do Catar, na última segunda-feira (18). Durante entrevista ao jornal alemão Bild, o atleta foi sincero e disse que foi para o Catar por motivos financeiros.

"Eu poderia me levantar agora e dizer: 'Depois de 12 anos na Europa, tudo o que me importa é conhecer uma nova cultura, ter uma nova experiência internacional, participar de um projeto emocionante no mundo árabe' e ignorar o tema do dinheiro. Mesmo que estes aspectos sejam honestamente verdadeiros, ainda assim seria uma mentira se a parte financeira também não fosse crucial neste caso", explicou Draxler.

"Em última análise, cheguei à conclusão de que este novo quadro financeiro me dá ainda mais opções, tanto para a família quanto para outros projetos fora de campo", concluiu.