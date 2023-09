Apesar de pênalti perdido, James se destaca na derrota do São Paulo para o Fortaleza; veja números

#Brasileirão ?? James Rodríguez entre todos do time em São Paulo 1-2 Fortaleza: 1º em gols (1) 1º em pênaltis perdidos (1) 1º em passes decisivos (2) 1º em chutes certos (2) 1º em dribles certos (3) 1º em cruzamentos certos (4) 1º em acerto passe longo (100%) 1º em Nota (7.7) pic.twitter.com/mr2M4pXNKN ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) September 21, 2023

A boa notícia fica, exatamente, para o principal foco do São Paulo atualmente: o jogo da volta da Copa do Brasil diante do Flamengo, no domingo, no Morumbi. James deve ser reserva, mas mostrou ao técnico Dorival Júnior que pode ajudar a equipe a conquistar o tão sonhado título do campeonato nacional sendo uma boa opção no banco de reservas. O colombiano tem contrato com o São Paulo até junho de 2025 e, por isso, terá bastante tempo para buscar seu espaço.

Com a derrota para o Fortaleza, o Tricolor ultrapassou os dois meses sem vencer no Brasileirão e ligou de vez o alerta na competição. Na 13ª colocação com 28 pontos, o time de Dorval está a apenas quatro do Santos, primeiro time na zona de rebaixamento e que venceu o Bahia, fora de casa, nesta rodada.