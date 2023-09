Aline Gomes comemora gol da vitória do Brasil contra a Colômbia: "Fui abençoada"

A atacante Aline Gomes foi o grande destaque da Seleção feminina na vitória de 1 a 0 contra a Colômbia na última quarta-feira. Ela foi a responsável por marcar o único tento do duelo pela Liga de Desenvolvimento sub-19 da Conmebol.

"Eu fui abençoada por fazer esse gol. Com certeza, consegui com a ajuda das minhas companheiras. Estou muito feliz por ter feito o gol que garantiu a nossa equipe sair com a vitória", disse.