Al-Nassr x Al-Ahli: veja informações do duelo entre Cristiano Ronaldo e Firmino pelo Campeonato Saudita

Our stars begin their preparations for Friday's big game ? pic.twitter.com/g8KBsroQGo

? AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) September 20, 2023

O Al-Ahli está ainda mais perto da liderança, com 15 pontos na quinta colocação. Portanto, uma vitória nesta sexta-feira pode levar a equipe ao topo da tabela, dependendo dos outros resultados do dia. O retrospecto do clube é parecido com o seu rival: são quatro vitórias nas últimas cinco partidas. O momento de Firmino, porém, não é tão positivo quanto o de Cristiano Ronaldo. O atacante brasileiro marcou um hat-trick na sua estreia, em agosto, mas não voltou a balançar as redes desde então.

Também nesta sexta-feira, outras equipes entram em campo para concluir a sétima rodada do Campeonato Saudita. Às 12h, o Al-Riyadh busca a fuga da zona de rebaixamento contra o Al-Feiha. No mesmo horário, Al-Akhdoud encara o Al-Khaleej como mandante, em uma briga na metade inferior da tabela. Por fim, às 15h, Al-Wehda e Abha se enfrentam.