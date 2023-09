Corinthians: Yuri iguala Renato e se coloca entre os 5 maiores artilheiros da Arena

Ele e Renato Augusto, atualmente, ocupam o quinto lugar da lista de principais marcadores do Corinthians na Arena. A dupla aparece atrás de Jadson (24), Romero (27), Jô (30) e Róger Guedes (31).

Yuri ainda soma seis assistências no estádio, além de obter um índice de 56% de conversão das chances claras que teve. Em toda a temporada, são 11 tentos marcados em 49 partidas disputadas pelo Timão.

Na caça a Róguer Guedes pela artilharia da Arena, o jogador pode melhorar sua marca já nesta sexta-feira (22), quando o Corinthians enfrenta o líder Botafogo no local. O duelo está marcado para 20h (de Brasília), válido pela 24ª rodada do Brasileirão.

A equipe de Vanderlei Luxemburgo não vence há cinco jogos na competição, ocupando o 14º lugar na tabela, e se vê ameaçada pela zona de rebaixamento. A distância para o Z4 é de apenas três pontos.

