Xabi Alonso defende jogadoras em polêmica com a Federação Espanhola: "É bom que estejam acontecendo mudanças"

Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, antes do jogo contra o Hacken, da Suécia, pela estreia na Liga Europa, o técnico espanhol Xabi Alonso, do Bayer Leverkusen, saiu em defesa das atletas compatriotas em polêmica com a Federação Espanhola de Futebol e por maior igualdade no esporte, após a situação envolvendo a meia Jenni Hermoso e o ex-presidente da entidade Luis Rubiales na comemoração do título da Copa do Mundo feminina.

"As jogadoras suecas também estão apoiando o importante movimento que está acontecendo na Espanha com o futebol feminino. As atletas espanholas, com suas declarações, querem lutar por seus direitos e estão absolutamente no caminho correto para lutar por eles. Na última noite teriam, pelo que sei, um acordo para chegar a mudanças importantes dentro da Federação Espanhola e até agora algumas das jogadoras não queriam ser parte", disse.

"Agora finalmente estão envolvidas de novo e foram aceitas. É bom que estejam acontecendo mudanças importantes no futebol espanhol e na sociedade espanhola. Seus comportamentos atuais e recentes que temos visto podem ser importantes. Estas iniciativas mostram que o que vem pela frente vai ser bom", continuou o ex-atleta.