Wesley ou Pedro? Dupla de jovens acirra disputa por vaga no ataque do Corinthians

Wesley, de 18 anos, soma dois gols em 21 jogos disputados pelo Corinthians na atual temporada. Já Pedro (17 anos) marcou apenas uma vez ao longo de 14 aparições.

Ele já está negociado com o Zenit, da Rússia, e irá se transferir em fevereiro do ano que vem, quando completar a maioridade. O negócio girou em torno de 9 milhões de euros (R$ 46,7 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador.

Em entrevista coletiva, Luxemburgo afirmou que vê como natural a oscilação. Como disse o próprio técnico, ele deve continuar fazendo alterações na equipe até acertar. Para o ataque, ainda há as opções de Romero, Guilherme Biro e Gustavo Mosquito.

"É natural isso aí. Você vê essa coisa da juventude, do jovem, ele alterna. Wesley entrou no jogo, teve alguns lances que a jogada foi boa, mas ele poderia tocar e receber de outra maneira. Mas ele é jovem, as tomadas de decisões são equivocadas. Não podemos queimar os caras. Não posso queimar jovens que são ativos do clube, tenho que ter essa preocupação. Nós temos essa obrigação de ir buscando acertar", avaliou.