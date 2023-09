Vila Nova demite técnico Marquinhos Santos após derrota para o Sampaio Corrêa na Série B

O Vila Nova chegou a liderar a Série B do Brasileirão no início da temporada. No entanto, mesmo antes de Santos assumir, a equipe decaiu de produção com o decorrer do campeonato. Dessa forma, o técnico havia sido contratado para recuperar o time goiano e ajudá-lo na luta pelo acesso à elite do torneio nacional, mas teve um aproveitamento de 45% nos oito jogos disputados e não resistiu à pressão.

Após a derrota para o Sampaio Corrêa na última terça-feira, o Vila estacionou na sétima posição, com 46 pontos conquistados. Contudo, o Atlético-GO ainda joga nesta 29ª rodada e, se vencer, pode afastar ainda mais o clube goiano do G4.

Até o momento, o clube ainda não informou quem será o técnico da equipe no próximo confronto pela segunda divisão do futebol brasileiro. O Vila Nova volta a campo no próximo sábado (30), às 17 horas (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.