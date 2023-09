Vasco x Coritiba: confira onde assistir, prováveis escalações e mais informações sobre o jogo pelo Brasileiro

Empolgado após a goleada no clássico diante do Fluminense no último sábado, o Vasco da Gama volta a campo nesta quinta-feira, pela 24ª rodada pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino receberá o Coritiba no estádio de São Januário, a partir das 19 horas (de Brasília).

Onde assistir: A partida terá transmissão exclusiva do Premiere, no pay-per-view.

O confronto, que marcará a volta do público ao estádio vascaíno, colocará frente à frente duas equipes que lutam contra o rebaixamento. Com 20 pontos em 22 jogos, o Vasco ocupa a décima oitava posição, duas a mais que o Coxa, lanterna, com 14 pontos, após o mesmo número de partidas.