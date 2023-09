Valentín Adamo se diz pronto para estrear pelo Botafogo: "Me sinto preparado"

O Botafogo contratou o atacante Valentín Adamo na última janela de transferências. No entanto, o uruguaio ainda não teve oportunidade com o técnico Bruno Lage.

Adamo afirmou que está preparado e esperando sua chance.

"Estou treinando normalmente com o grupo, me sinto bem, me sinto preparado. Temos muitos atacantes, não tenho sido relacionado, mas estou feliz de estar onde estou, treinando do jeito que estou. Quando aparecer a oportunidade sinto que estou pronto", disse Valentín à rádio uruguaia "Carve Deportiva".