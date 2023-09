Sócios do Palmeiras esgotam carga de ingressos para partida contra o Boca Juniors na Argentina

A comercialização dos bilhetes teve início na manhã desta quarta-feira (20) e foi realizada de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.

O Boca Juniors definiu preço e carga de ingressos para os torcedores palmeirenses que irão a Buenos Aires: 2000 bilhetes foram vendidos a 300 reais. Cada torcedor teve direito a apenas um ingresso por CPF.

"Ciente da grande procura de ingressos para esta partida, o clube não mediu esforços para garantir a maior carga possível para os torcedores do Palmeiras no setor visitante do estádio La Bombonera. Contudo, é importante ressaltar que a quantidade de sócios-torcedores bem classificados no rating do Avanti é superior ao número de ingressos disponíveis para este confronto", informou o Verdão em seu site.