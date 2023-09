Segunda fase do Brasileirão sub-17 começa com empate entre São Paulo e Inter, e Flamengo e Athletico-PR

Todas as emoções do jogo ficaram reservadas para a primeira etapa. O Colorado começou a partida melhor e abriu o placar nos minutos iniciais. O Tricolor não se abalou e buscou o empate com Ryan Francisco ainda no primeiro tempo.

O empate no placar também deixou o jogo mais equilibrado dentro de campo, mas as duas equipes passaram em branco no restante do jogo. O grande destaque ficou para o goleiro tricolor, João Pedro, que fez boas defesas e evitou vitória do Inter.

Athletico-PR 2 x 2 Flamengo

O início de jogo foi muito movimentado e levou apenas um minuto para que o Flamengo abrisse o placar. Em boa jogada individual, Bill bateu colocado no ângulo direito para marcar um golaço. O Athletico empatou apenas quatro minutos depois. Sorriso recebeu na entrada da área e finalizou forte de canhota para deixar tudo igual.

Na sequência, o jogo ficou equilibrado e o segundo gol da equipe carioca veio aos 14 minutos do segundo tempo. João Victor aproveitou rebote e colocou o Flamengo na frente do placar novamente.

A partida caminhava para uma vitória carioca até os 44 minutos, quando o Furacão igualou o placar novamente. João Gomes aproveitou cruzamento pela esquerda, disputou a bola e encobriu o goleiro com gol de costas.