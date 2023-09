Santos volta a vencer fora de casa e encerra jejum de quatro meses

Além de ajudar o Santos na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro, a vitória de 2 a 1 sobre o Bahia, nesta segunda-feira, encerrou um longo jejum do Santos. O time voltou a vencer fora de casa após mais de quatro meses.

A última vez que o Peixe havia conquistado três pontos fora de casa foi em 14 de maio. Na ocasião, a então equipe de Odair Hellmann superou o Vasco por 1 a 0, em São Januário, pela sexta rodada do Brasileirão, com gol de Deivid Washington, que nem sequer está mais no clube.