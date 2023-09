Santos rescinde contrato com patrocinador

O Santos perdeu o seu contrato de patrocínio com a Corr Plastik. A empresa estampava a barra traseira da camisa do Peixe, abaixo do número, das equipes profissionais masculina e feminina, além da comissão técnica. O vínculo foi rescindido em comum acordo.

A Corr Plastik já teve parceria com o Alvinegro Praiano de 2013 a 2015 e retornou em janeiro de 2022. O acordo era válido por mais duas temporadas.