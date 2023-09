Sampaoli chuta microfone ao lado do banco durante empate do Flamengo contra o Goiás

O clima no Flamengo não anda agradável nem fora e nem dentro dos gramados. Nesta quarta-feira, o técnico Sampaoli foi flagrado chutando o microfone ao lado do banco de reservas no início do segundo tempo do jogo que terminou empatado sem gols com o Goiás, no Estádio da Serrinha, pela 24ª rodada do Brasileiro.

No último domingo, no duelo de ida da final da Copa do Brasil, no Maracanã, o treinador protagonizou outro momento descontando sua raiva em objetos no estádio. Após o apito final da derrota para o São Paulo, por 1 a 0, Sampaoli foi flagrado chutando a grade no túnel que leva ao vestiário.