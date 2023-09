Corinthians conta com Roni de volta aos treinos e retorno deve ocorrer em breve

A equipe está há cinco jogos sem vencer no Brasileirão, ocupando o 14º lugar na tabela, e se vê ameaçada pela zona de rebaixamento. A distância para o Z4 é de apenas três pontos neste momento.

Nesta quarta, os atletas iniciaram as atividades do dia com ativação na academia. Aqueles que atuaram por mais de 45 minutos no último jogo, permaneceram na parte interna com trabalhos específicos. Os demais, foram ao campo 3, para aquecimento e exercícios com bola.

Em um primeiro momento, a comissão dividiu o grupo em quatro times para um tático com perde pressiona. Na sequência, com dois times em campo reduzido, os atletas realizaram um tático com enfrentamento.

Na quinta-feira, no período da tarde, o elenco retoma os trabalhos para fazer os últimos ajustes antes da partida contra o Glorioso.