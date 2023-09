Quem é Galeno? Atacante brasileiro brilhou na Champions com dois gols pelo Porto

Mehdi Taremi decretou a vitória por 3 a 1 ainda no primeiro tempo, aos 29, com assistência do brasileiro. Além do passe para gol e as bolas na rede, Galeno também contribuiu com 44 toques, 21 passes certos, 3 chutes no alvo e 5 duelos vencidos, segundo a Sofascore.

? | FOCUS Wenderson Galeno led Porto to a 3-1 win over Shakhtar Donetsk in Hamburg this evening: ? 44 touches

?? 2 goals