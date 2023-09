Presidente do TRE-SP aprova empréstimo de urnas eletrônicas para eleição do Corinthians; veja detalhes

O presidente do TRE-SP entende que é "oportuna e fundamental a utilização do sistema eletrônico de votação em eleições não oficiais, para aproximar os eleitores e as eleitoras das urnas eletrônicas e da própria Justiça Eleitoral, contribuindo, desse modo, com o fortalecimento da democracia".

O anúncio da utilização das urnas eletrônicas deve ocorrer apenas após o acerto de detalhes técnicos entre Comissão Eleitoral e a Secretaria de Tecnologia da Informação, para calcular a estimativa de quantidade de bobinas e de servidores que prestarão apoio no dia a dia do pleito, assim como especificar quais e quantos materiais de expediente serão necessários. Outros pontos serão acordados com diferentes Secretarias, como o cálculo de eventuais despesas com o trabalho de servidores, se os custos da eleição podem ser suportados diretamente pelo orçamento anual do Tribunal e a elaboração da minuta de contrato de comodato e demais providências.

A utilização ou não de urna eletrônica para a eleição presidencial do Corinthians foi uma uma queda de braço entre grupos da Situação e Oposição do clube nos últimos meses.

A Situação sempre defendeu a utilização da urna eletrônica na contagem dos votos, enquanto a Oposição tinha preferência por cédulas de papel. Na última eleição, em 2020, o segundo método foi utilizado e Duilio Monteiro Alves foi eleito presidente do Timão com 1.081 votos dos sócios, sem qualquer contestação.

Em 2018, no entanto, foi diferente. Com a utilização de urna eletrônica, Andrés Sánchez foi eleito presidente do Corinthians com 1.235 votos e comandou o clube por dois anos. Meses depois, um parecer de uma empresa designada para auditar a eleição do Timão viu erros e indicou uma possível fraude no pleito realizado. De acordo com as investigações lideradas pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP), houve erros da contagem dos votos até à autenticação de quem realmente compareceu às urnas no Parque São Jorge.