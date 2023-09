Ponte Preta anuncia parceria com site de acompanhantes

"A Ponte é um clube com forte ligação nas lutas raciais e sociais e é reconhecido em todo Brasil pelo seu pioneirismo nestas questões. Associar a nossa marca com um time expressivo no futebol brasileiro e que compartilha dos mesmos valores que nós, que são respeito, segurança e dignidade no mercado de acompanhantes, é uma alegria enorme", declarou Nina Sag, diretora de comunicação do Fatal Model.

Com mais um contrato assinado no futebol, a Ponte é o sétimo clube que o Fatal Model investe diretamente. Apenas em setembro, a empresa firmou uma parceria de patrocínio com o Sampaio Corrêa e com o Paysandu.

Em fevereiro deste ano, a marca tornou-se o maior patrocínio da história do Vitória para a propriedade das mangas e, no último mês, a empresa decidiu ampliar o patrocínio até o fim de 2024 e agora estampa a parte frontal da camisa Rubro-Negra. Em 2022, a empresa patrocinou outros clubes no país, casos de Globo-RN, Portuguesa-RJ e Altos-PI, na Copa do Brasil.

Por fim, a Ponte Preta luta contra o rebaixamento nesta edição da Série B. O clube de Campinas ocupa a 15ª colocação na tabela, com 33 pontos ? seis a mais que a Chapecoense, que abre o Z4.