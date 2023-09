Palmeiras toma empate do Fluminense no fim pelas quartas do Campeonato Brasileiro sub-17

O duelo de volta está marcado para a próxima terça-feira (26), às 15h (de Brasília), na Arena Barueri. No Brasileirão sub-17, não há o critério do gol qualificado fora de casa ? igualdade de placares leva à decisão para as penalidades máximas.

Atual campeão da disputa e em busca da segunda conquista consecutiva, o Palmeiras tem no calendário do sub-17 ? além do Brasileirão ? as disputas da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista. No torneio de mata-mata, o time palestrino levantou o caneco após golear o Athletico-PR na grande final, na Arena Barueri.

No Paulistão, as Crias da Academia voltam a campo neste sábado (23), contra o Guarani, às 11h, na Academia de Futebol 2, em Guarulhos.