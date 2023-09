Palmeiras demonstra interesse em Bruno Henrique, do Flamengo, após imbróglio por renovação

O Flamengo quer renovar com o atacante, mas as partes ainda não conseguiram chegar a um acordo. Tanto clube quanto jogador devem retomar as conversas após a final da Copa do Brasil de 2023, contra o São Paulo ? o Mengão perdeu o primeiro jogo no Maracanã por 1 a 0.

Abel Ferreira, evidentemente, gosta do futebol de Bruno Henrique. Reforçar as pontas é um dos objetivos do Alviverde para 2024.

Com 32 anos de idade, Bruno Henrique conquistou duas Copas Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, dois Campeonatos Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Copa do Brasil e três Campeonatos Cariocas com a camisa do Flamengo.