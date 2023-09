Palmeiras defende invencibilidade de sete anos contra o Grêmio no Rio Grande do Sul

O confronto válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro entre Palmeiras e Grêmio, na Arena, às 21h30 (de Brasília) de quinta-feira (21), representa uma chance do Verdão encostar ainda mais no líder Botafogo na tabela de classificação. A depender do retrospecto alviverde no Rio Grande do Sul, a tarefa pode ficar mais fácil.

O Tricolor gaúcho — que empatou com o Corinthians em 4 a 4 na última segunda-feira (18) —, vale lembrar, é o terceiro colocado da competição nacional e quer chegar perto do próprio Alviverde. Mas a última vez que os comandados de Renato Portaluppi venceram o Palmeiras em Porto Alegre foi somente no dia 28 de setembro de 2016 — quase sete anos atrás, portanto.

Pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Grêmio — que era comandado pelo próprio Renato à época — venceu pelo placar de 2 a 1. Ramiro e Pedro Rocha marcaram para os mandantes no primeiro tempo, enquanto Zé Roberto diminuiu para o Palmeiras na etapa final.