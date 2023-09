Palmeiras celebra 81 anos da Arrancada Heroica; relembre

A decisão que rendeu o título ao clube foi um clássico quente contra o São Paulo, que envolveu um clima tenso para além das quatro linhas. Em meio à Segunda Guerra Mundial, o clube de origem italiana precisou deixar de ser Palestra Italia para assumir a nova alcunha de Palmeiras. O fato ocorreu depois que o governo brasileiro estabeleceu um decreto que proibia representações dos países do Eixo (formado por Alemanha, Itália e Japão).

Inicialmente, em março de 1942, o Palestra Italia passou a se chamar Palestra de São Paulo. Além disso, as cores precisaram ser alteradas, com a retirada do vermelho, permanecendo apenas o verde e o branco. A letra I, que fazia alusão ao "Italia", também precisou ser retirada.

Oberdan Cattani defendeu o Palmeiras na Arrancada Heroica de 1942 (Foto: Acervo/Gazeta Press)

Fora de campo, não houve registro de grandes incidentes, mas o clima quente se deu nas quatro linhas. O Palmeiras vencia por 3 a 1, com gols marcados por Cláudio, Del Nero e Echevarrieta, enquanto Waldemar de Brito anotou para os são-paulinos. Até que o árbitro Jaime Janeiro Rodrigues viu pênalti de Virgílio sobre Og Moreira e expulsou o atleta tricolor.

Os atletas do São Paulo se revoltaram com a marcação do pênalti e a advertência a Virgílio. Capitaneados por Luizinho, os são-paulinos abandonaram a partida. Sem o retorno dos tricolores, o árbitro da partida decidiu encerrar o confronto, e o Palmeiras ficou com o título do Campeonato Paulista daquele ano, na sua primeira partida sob a nova alcunha.

"Estou satisfeito, porque deixei de integrar um Palestra invicto para vestir a camiseta de um Palmeiras campeão", disse o defensor Begliomini, na época.