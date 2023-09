Pablo não responsabiliza polêmicas extracampo por desempenho abaixo do Flamengo: "Isso fica do lado de fora"

O Flamengo voltou a decepcionar no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, os rubro-negros empataram sem gols com o Goiás, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 24ª rodada da competição. O zagueiro Pablo garantiu que as recentes polêmicas fora de campo, a última sendo a briga do vice-presidente do clube, Marcos Braz, com um torcedor, não atrapalha no desempenho da equipe.

"Isso fica do lado de fora. Dentro de campo só pensamos em vencer e não pensamos nisso em nenhum momento. Claro que está exisitindo, mas nosso futebol tem que ser muito mais forte. É deixar isso de lado e focar somente aqui na gente", declarou em entrevista ao Premiere.

Na terça-feira, Braz se envolveu em uma briga com um torcedor em um shopping no Rio de Janeiro. No vídeo que circulou nas redes sociais, foi possível ver o dirigente agredindo um homem, que está caído no chão, e depois saindo escoltado do local.