Mesmo com só uma derrota na temporada, Marselha anuncia a saída do técnico Marcelino

O Olympique de Marselha confirmou nesta quarta-feira que o espanhol Marcelino García não é mais o treinador da equipe. As duas partes haviam se reunido na última segunda-feira e decidiram seguir por caminhos diferentes.

De acordo com a imprensa francesa, a decisão da saída veio do próprio técnico, que estava tendo dificuldades de implantar seu estilo de jogo na França. O goleiro Pau López chegou a declarar que os jogadores estavam tendo dificuldades de assimilar as ideias de Marcelino.