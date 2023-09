Mayke prevê "jogo muito difícil" contra o Grêmio e enaltece momento defensivo do Palmeiras

O lateral direito, que deve ser titular no Rio Grande do Sul, exaltou o momento defensivo do Palmeiras. A equipe de Abel Ferreira não leva gols há oito partidas ? melhor marca sob o comando do técnico português.

"Fruto de um trabalho bem feito. Estamos trabalhando bastante para manter sempre a baliza a zero e, com a qualidade da nossa equipe, buscar marcar gols. É manter esse ritmo até o final do ano", completou.

O Verdão inicia a rodada na vice-liderança do Brasileirão, com 44 pontos conquistados em campanha de 12 vitórias, oito empates e três derrotas.