Marcos Leonardo chega aos 50 gols pelo Santos e empilha bons números; veja raio-x

Grande joia do Santos, Marcos Leonardo está cada vez mais escrevendo o seu nome na história do seu clube do coração. Nesta segunda-feira, na vitória de 2 a 1 sobre o Bahia, em Salvador, o atacante chegou à marca de 50 gols com a camisa alvinegra.

O primeiro tento do Menino da Vila saiu no dia 4 de outubro de 2020, na vitória de 3 a 2 sobre o Goiás, fora de casa. Na ocasião, ele entrou no segundo tempo e precisou de apenas cinco minutos em campo para balançar as redes.

Em sua primeira temporada entre os profissionais, Marcos Leonardo marcou cinco gols em 22 jogos (média de 0,22). Em 2021 foram sete em 40 (média de 0,17) e em 2022 foram 21 em 57 (média de 0,36).