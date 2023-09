Lucas Perri treina normalmente e deve reforçar o Botafogo contra o Corinthians pelo Brasileirão

O Botafogo segue com a preparação visando o duelo contra o Corinthians. A partida será nesta sexta-feira, em São Paulo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os líderes da competição poderão voltar a contar com Lucas Perri, goleiro titular.

Lucas Perri treinou normalmente com o restante do elenco do Botafogo nesta quarta-feira e deve atuar normalmente na partida contra o Corinthians.