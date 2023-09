Leo Fernández vibra com gol de falta em vitória do Fluminense sobre o Cruzeiro pelo Brasileirão

Classificação e jogos Brasileirão

Com o resultado, a equipe se recupera da derrota por 4 a 2 para o Vasco na última rodada do Brasileirão, e ganha um ânimo antes do duelo da Libertadores.

O Fluminense terá a semana livre para trabalhar visando o duelo de ida da semifinal da Libertadores. Os tricolores recebem o Internacional, no Maracanã, na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).

Depois, o Tricolor volta a campo no dia 30 de setembro, para enfrentar o Cuiabá, pela 25ª rodada do Brasileiro, na Arena Pantanal.