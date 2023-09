Keno projeta duelo contra do Fluminense contra o Internacional na Libertadores

O Fluminense encara o Cruzeiro, nesta quarta-feira, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, os tricolores não escondem a expectativa do confronto contra o Internacional, pela semifinal da Libertadores.

Tanto que o atacante Keno já projetou a partida contra os gaúchos, na próxima semana, no Maracanã.

"Com a torcida a nosso favor e o gramado deve estar excelente para jogar, vai ser muito bom", disse à Flu TV.