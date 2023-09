Jean Lucas lidera estatísticas do Santos desde sua reestreia; veja números

Aos poucos, Jean Lucas vai cada vez mais se firmando no Santos. O meio-campista foi um dos grandes reforços do Peixe neste meio de ano e, apesar do pouco tempo, já está correspondendo muito bem.

Desde que reestreou pelo clube, em 23 de julho, no empate de 2 a 2 com o Botafogo, o camisa 8 lidera diversas estatísticas da equipe. Segundo dados do Sofascore, ele é o primeiro em duelos ganhos (34), em bolas recuperadas (48), em dribles certos (18), em passes decisivos (17) e em cruzamentos certos (15), além de ser o segundo com mais faltas sofridas (21).