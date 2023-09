James tem chance de provar que pode ganhar minutos na final da Copa do Brasil

Por ter sofrido uma lesão quando estava na Grécia, James Rodríguez vem realizando um trabalho especial para se recondicionar fisicamente. O longo período de inatividade prejudicou o meio-campista neste início de trajetória no São Paulo, mas, aos poucos, ele vai começando a entrar no ritmo dos demais companheiros.

Contra a LDU, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, embora tenha perdido o pênalti que acabou selando a eliminação do São Paulo em pleno Morumbi, James Rodríguez mudou o jogo no segundo tempo, sendo, inclusive, o autor da assistência que resultou no gol do Arboleda.

Uma boa atuação nesta quarta-feira, contra o Fortaleza, não só confirmará o momento de ascensão de James Rodríguez, que foi até convocado pela seleção colombiana para as primeiras duas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo, como também mostrará à comissão técnica que talvez ele já reúna condições para poder ser útil na decisão da Copa do Brasil.

Nos últimos meses a diretoria tricolor fez movimentos ousados no mercado, contratando Lucas Moura e James Rodríguez para fortalecer o elenco antes da partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians. A expectativa era de que ambos pudessem ser titulares tanto no Majestoso quanto na final do torneio, mas só o primeiro conseguiu estar em campo.