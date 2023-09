James desencanta após errar pênalti, mas São Paulo perde do Fortaleza antes de decisão

O início do jogo foi morno, mas o São Paulo não demorou para levar perigo ao gol adversário. A primeira chance da equipe surgiu aos seis minutos, em um cabeceio de Diego Costa que parou nas mãos de João Ricardo, após James Rodríguez cobrar escanteio. Em seguida, Luciano arriscou da entrada da área, mas o goleiro fez nova intervenção.

No entanto, foi o Fortaleza quem abriu o placar no Morumbi. Aos 15 minutos, Pochettino cruzou na segunda trave para Zé Welison, que tocou de cabeça no contrapé de Jandrei. A bola ainda resvalou na trave antes de balançar as redes.

Minutos depois, Michel Araújo fez boa jogada pela direita e invadiu a área, sendo derrubado pelo marcador. O árbitro, então, assinalou o pênalti para o time da casa. O meia James Rodríguez ajeitou com carinho, mas na hora da cobrança bateu sem força e parou no goleiro.

O São Paulo viria a ameaçar novamente por meio de Luan, que acertou uma pancada na trave aos 25 minutos. Os jogadores são-paulinos pediram novo pênalti após uma confusão na área, no rebote, mas o VAR reviu o lance e a arbitragem mandou seguir.

Com domínio total do jogo, a equipe de Dorival Júnior ainda viu James cobrar falta com muita classe aos 28 minutos. O colombiano tentou tirar do goleiro e acabou carimbando o travessão. Aos 31, Juan completou cruzamento de Welington e obrigou João Ricardo a fazer grande defesa.

No fim da primeira etapa, foi a vez de Michel Araújo receber de James e soltar uma bomba com o pé esquerdo, mas o goleiro do Fortaleza espalmou para escanteio. Ainda deu tempo de Caio Alexandre salvar o cabeceio de Alan Franco em cima da linha, nos acréscimos, após lançamento de James. Aos 49, Luciano também tentou, mas João Ricardo estava inspirado e defendeu mais uma vez.