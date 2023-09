Inter de Milão marca no final e busca empate contra a Real Sociedad pela Liga dos Campeões

A pressão deu resultado com 4 minutos no cronômetro. A Real Sociedad pressionou a saída de bola da Inter de Milão e conseguiu retomar a posse com Brais Méndez na entrada da área. O meia soltou o pé no canto direito para estufar as redes. No restante da primeira etapa, os mandantes seguiram dominando o jogo, apesar de serem menos agressivos. Pouco antes do intervalo, chegaram a marcar novamente, mas o tento foi anulado.

A etapa final começou seguindo o padrão do primeiro tempo. A Real Sociedad chegou ao gol adversário algumas vezes, mas sem eficiência para marcar. Os italianos passaram perto de se complicar ainda mais quando, aos 20 minutos, Barella foi expulso após uma entrada dura. O árbitro, porém, foi chamado pelo VAR e voltou atrás na decisão, aplicando apenas um amarelo aos meio-campista.

A Inter de Milão chegou a balançar as redes com Thuram. Desta vez, o bandeirinha atuou corretamente, marcou impedimento no lance e os visitantes tiveram o gol anulado. Para alívio dos italianos, Lautaro Martínez brilhou nos minutos finais para empatar o jogo. Aos 43, o atacante argentino aproveitou um cruzamento rasteiro na segunda trave para bater à queima-roupa.