Harry Kane é o líder de participações em gols do Bayern nesta temporada; confira números

Na tarde desta quarta-feira, o Bayern de Munique estreou com o pé direito na Liga dos Campeões. A equipe alemã bateu o Manchester United, por 4 a 3, pelo Grupo A. Cada vez mais participativo, Harry Kane marcou e deu uma assistência na vitória e, com isso, se tornou o líder em participações em gols do time nesta temporada 2023/24, segundo dados do Sofascore.

Kane chegou ao Bayern em agosto deste ano. Desde então, vem mostrando o porquê de ter sido vendido por mais de 100 milhões de euros, segundo a imprensa europeia: em seis jogos (cinco como titular), marcou cinco gols e distribuiu duas assistências, somando mais participações em gols (sete) do que partidas disputadas.

Mesmo há apenas um mês no clube da Baviera, o camisa nove também é o jogador com mais gols feitos nesta temporada. Além de contribuir convertendo as chances que recebe, o inglês também se envolve muito na construção das jogadas do Bayern, e precisa de apenas 66 minutos para participar de um gol até aqui.