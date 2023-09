Grêmio x Palmeiras: onde assistir ao jogo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai até Porto Alegre para encarar o Grêmio, na Arena, às 21h30 (de Brasília) da quinta-feira. O Verdão quer encostar ainda mais no líder Botafogo na tabela de classificação.

A partida terá transmissão do Premiere, no pay-per-view, e também do SporTV na televisão por assinatura. Você também acompanha tudo do confronto em tempo real no site da Gazeta Esportiva.

O Verdão inicia a rodada na vice-liderança do Brasileirão, com 44 pontos conquistados em campanha de 12 vitórias, oito empates e três derrotas.