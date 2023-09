Grêmio faz treino tático e finaliza preparação para enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão

O Grêmio finalizou nesta quarta-feira a preparação para pegar o Palmeiras pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A sequipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira, na Arena do Grêmio.

Para esta partida, o Tricolor não poderá contar com o zagueiro Kannemann, que levou o terceiro cartão amarelo no empate por 4 a 4 com o Corinthians, e cumprirá suspensão. Além dele, o volante Felipe Carballo, com lesão no joelho direito, também é baixa.

Por outro lado, na terça-feira, o zagueiro Geromel, recuperado de lesão, voltou a treinar normalmente com o grupo, e pode estar à disposição do treinador.