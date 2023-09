Gabriel Jesus fala sobre chance de ganhar espaço na Seleção: "Penso em voltar logo"

Nesta quarta-feira, Gabriel Jesus foi um dos protagonistas da goleada do Arsenal para cima do PSV na primeira rodada da Champions League por 4 a 0. Autor de um gol, o atacante brasileiro falou após a partida sobre as chances de voltar a ser uma peça consolidada na Seleção Brasileira, como foi no ciclo da Copa do Mundo de 2018.

Perguntado se a camisa 9 da Amarelinha tem dono, Gabriel Jesus despistou mas se colocou na disputa por espaço no elenco de Fernando Diniz.

"Muito se fala disso, mas eu não vejo número atrás. Penso em voltar logo, porque confio no meu potencial. Óbvio, sempre respeitando meus companheiros de posição. O Richarlison tem feito um bom trabalho na Seleção, óbvio que ali, se você acaba não fazendo gol, a cobrança vem. É natural, porque se trata do atacante da Seleção Brasileira, então é difícil você falar se tem dono ou não. Espero que ele possa voltar a sorrir, voltar a marcar gols, porque ele trabalha para isso. Não só ele, não só eu, não só o Cunha, como tem vários jogadores bons que podem chegar nesse nível e podem ir bem, podem fazer gols", disse.