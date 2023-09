Gabriel Jesus demonstra apoio ao Palmeiras para jogo da Libertadores: 'vai verdão'

Pela Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Boca Juniors na Bombonera, em 28 de setembro, pelo duelo de ida. O Verdão encarará o time xeneize em uma quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), de olho em uma vaga na grande decisão da competição continental, e terá audiência qualificada.

Após ser um dos protagonistas da goleada do Arsenal para cima do PSV na primeira rodada da Champions League por 4 a 0, com um gol para a conta, Gabriel Jesus revelou que vai assistir ao duelo entre alviverdes e argentinos.

"Com certeza (risos). Depende se eu não tiver treino no dia seguinte, mas estou sempre acompanhando. Na Seleção, com o (Raphael) Veiga, a gente falava toda hora", declarou para a 'TNT Sports'.